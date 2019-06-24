恒大校長稱正名後報讀增50%　熱門課程5人爭1位

今屆中學文憑試下月10日放榜，香港恒生大學校長何順文今(24日)表示，該校目前課程的申請人數，已較去年同期增加約40%至50%，相信與該校去年10月正名大學有關，又估計放榜後學額競爭亦會較為激烈。他指出，今年最受學生歡迎課程仍然以金融分析、人力資源管理、管理學、市場學和新聞及傳播為主，均有200多人報讀，平均4至5名學生競爭1學額。



恒大來年新增被譽為「神科」的環球商業管理課程。何表示，現時仍難料該課程最後收生情況，但由於只設約30個學額，相信亦有一定競爭，他估計收生分數會達18、19分左右。該校現時有5個課程屬指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)課程，何透露恒大正向當局申請將融合媒體及傳播科技、文化及創意產業，以及商務翻譯3個課程亦納入SSSDP，惟因當局未有公開指標，申請了2年仍落空，會繼續與有關官員商討。



另外，談到近日《逃犯條例》修訂爭議，何表示，校方就此事未有既定立場，認為學生就社會具爭議性問題發表意見是正確，不過應以明辨思維判斷網上資訊。他提到，自己在6月13日向全校師生發電郵，提醒同學保持和平理想方式表達意見，亦要注意自身及他人安全，就校方所知，該校未有學生在衝突中被捕或受傷。



就大批示威者近日發起圍堵政總及警總等政府大樓的行動，何認為政治議題應用政治智慧解決，「如果經常將問題帶到街頭，或者將警察擺喺中間，其實係一個deadlock(僵局)。」他指出，學生已清晰表達訴求，而政府亦已作回應，應給予時間和空間改進，「要知咩時候進退，唔好令成個社會感到已經過分咗。」