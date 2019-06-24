推算200萬港人短期曾到郊園　行山客更覺健康幸福

愈來愈多港人喜歡行山，香港大學公共衞生學院一項研究指，約三分之一人受訪者，過去3個月曾前往郊野公園，推算全港多達逾200萬人短期內曾到郊野公園，對比1991年類似調查，上升2.6倍。研究發現使用郊野公園的人士的自我健康及幸福評價較高，約60%使用者較平均的非使用者更感健康幸福。



港大公共衞生學院與私人基金會WYNG Foundation旗下的推廣行山平台「徑‧香港」合作，去年9月至10月以電話形式訪問1011位市民，評估郊野公園的使用情況以及對身心影響。



研究指，56%受訪者過去一年曾前往郊野公園最少一次，平均每人一年去5.9次。最常使用的郊野公園為西貢、港島東區及荃灣。近半數郊野公園使用者最近一次到訪郊野公園時有行山，與政府1991年進行的實地郊野公園訪客調查進行比較，行山比例增長近4倍，平均時間約2.5小時，單次達到了世界衞生組織建議每周進行150分鐘的體能活動指標。反而到郊野公園燒烤的比例大幅下跌，反映活動已由靜態轉為動態。



超過80%的受訪者認為郊野公園對他們的生活重要。香港大學公共衞生學院助理教授(研究)張自光指，研究反映到郊野公園次數愈多，自我健康幸福評價愈高，因90%受訪者表示會結伴到郊野公園，活動包括社交元素，面對大自然環境亦有減壓作用，加上運動與身心健康有直接關係。



「徑‧香港」項目總監程德欣指港人對健康生活態度提升，故愈來愈多人喜歡行山，研究指3個月內有200萬港人曾去郊野公園，對承載力有一定影響，促請漁護署對山徑設施以及附近生態作研究，亦樂見取消將郊野公園邊陲地帶建屋的想法。

