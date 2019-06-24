馬時亨對沙中線醜聞遺憾　坦言或成港鐵污點

尚有6天便結束任期的港鐵主席馬時亨今午(24日)與傳媒茶敍，他明言對沙中線工程醜聞事件感到失望及遺憾，認為發生事件是因為工程中人員均是來自不同機構，令到文化上出現問題，又坦言事件或許成為「污點」，但強調不可抹殺港鐵上下曾付出過的努力。



被問到社會一直有聲音認為港鐵票價可加可減機制「只加不減」，他解釋，當時決定推行機制是政府高官的一番好意，希望透過更公開公平的機制去調整票價，但奈何通脹等因素，令票價看似「只加不減」。他又指，政府現時推行的公共交通費用補貼計劃是良策，再加上港鐵已推出多項優惠，認為無謂再在加票價問題上糾纏。



馬又分享自己乘搭港鐵的經驗，「真係要成10分鐘先可以係金鐘站上車」，他無奈指若沙中線能如期通車，定必可以紓緩金鐘站的壓力。他透露港鐵內部亦有舉行集思會，除希望提高列車班次準成度外，更希望增加舒適度。



至於高鐵香港段自去年9月通車至今已9個月，馬時亨認為，一地兩檢未有出現太大問題，而他曾於乘搭高鐵期間遇到兩名年輕人，他們均反映高鐵建成後令車程大大縮短。他又稱，「高鐵地鐵化」的主意是他主動向中國鐵路總公司提出，鐵總非常支持，又指「高鐵地鐵化」未來將有新的突破，短時間內公布詳情，市民可拭目以待。



馬時亨又指，自己從沒後悔擔任港鐵主席，亦非常享受任期的每一刻，寄語港鐵上下需繼續自強不息，又笑言要懂得向政府「say no」(說不)，「要諗吓食唔食得落咁多條(興建鐵路線)先。」他又談到自己的退休計劃，表示會先好好休息，主力弄孫為樂。