網民熱話：非常陪月員？隔夜飯溝生米煮飯

一個好陪月員可以幫媽媽順利度過坐月時光，如果遇上一個不負責任的陪月，恐怕會對坐月媽媽造成極大的困擾。近日有僱主上載多段其陪月員工作情況片段到網上，揭發該名「星級配月員」煮食時極為馬虎，食物未經清洗便醃製，更以隔夜飯混合生米煮飯，令僱主不禁怒斥「超級過分」。



其中一段影片可見，該名陪月員在沒有倒掉飯煲隔夜飯的情況下，直接加入生米，而且沒有清洗下便放入飯煲煮飯。而另外多段片段亦可見她醃製食材的過程，先後將排骨及魚肉等未經清洗便醃製。片段亦拍到該名陪月員多次將食物殘渣直接倒進鋅盤，懶理可能造成堵塞，將食物殘渣強塞入去水位。其僱主在上載片段時亦不禁留言：「冇倒走啲隔夜飯，就加生米入去煮畀我食！」「依家天氣30幾度，啲隔夜飯焗咗喺飯煲一日一夜，唔臭都變壞啦！佢竟然咁樣做！」「沒有最X街，只有更X街」。



影片爆出後令網民震怒，怒斥她「收買人命」，又諷刺她「食得唔好嘥、唔浪費喎！」「淨係見佢加水，就直接煮，乜都冇洗，天地最XX物種！」事後，涉事的陪月員Facebook專頁即時關閉。



網民有話說：



Manman Yik：好嘔心，掂完生魚唔洗手，周圍掂其他嘢。



Wing Tse：連我個女都知要洗手，煮嘢要乾淨，估唔到一個成年人會咁。



胡咖喱：好過分，點可以咁㗎，條渠塞硬



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