瑪麗增12急症病床　擴造血幹細胞移植服務

醫管局港島西醫院聯網今(24日)公布2019/20年度工作計劃重點，包括在瑪麗醫院加設12張急症病床；為提供造血幹細胞移植服務而在該醫院加設7張日間病床；在該醫院進行12宗跨聯網機械臂輔助手術；以及聯網增聘護士及支援員工，以加強聯網皮膚科服務的運作支援。



港島西醫院聯網總監李德麗表示，截至去年3月31日，港島西共提供3124張病床，當中有2860張為急症及康復病床，200張為療養病床，82張精神科病床。



李又指，港島西聯網面對人口老化、多重角色及夥伴關係、空間需求及設施老化和醫院重建。其中在改善服務質素方面，於葛量洪醫院設立服務小組，為使用心臟置入式電子裝置的病人提供遙距監察服務。



瑪麗醫院矯形及創傷外科部門主管黃一華表示，現時港島西醫院聯網每年約有7000至8000宗骨科新症，為令不用接受手術的病人加快接受復康治療的時間，香港賽馬會慈善信託基金捐贈了2000萬港元，成立麥理浩復康院賽馬會專科門診診所。



矯形及創傷外科副顧問醫生陳秉強表示，該診所結合不同團隊，包括為背、膝、髖及肩部疼痛患者提供評估及疾病管理，亦有物理治療及職業治療等跟進服務。