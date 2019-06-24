逃犯條例：鮮有出席修例會議　鄭若驊被諷「稀客」

港府修訂《逃犯條例》觸發社會爭議和連串示威衝突，鮮有出席立法會會議的律政司司長鄭若驊今午(24日)到立法會出席司法及法律事務委員會會議，期間遭多名議員批評，政府在推動修例時，未有透過法律改革委員會研究，最終修例工作「搞出大頭佛」。



法律界議員郭榮鏗批評，政府對待法改會是「鍾意聽嘅意見就聽，唔鍾意聽就唔聽」，認為相關條例富有爭議性，質疑政府為何不透過法改會作詳細研究，而是急急處理。



早前終審法院裁定「不誠實取用電腦」罪不涵蓋犯案者使用自己電腦和智能手機作案的情況，議員葛珮帆關注「萬能Key」被廢後，多宗個案如何處理，同時關注窺淫罪立法時間表。不過，鄭若驊在回應時稱沒有個案資料，有需要會補充，隨即被葛批評事前未有準備好資料。



不少議員在會上亦批評鄭若驊的表現，其中議員陳志全形容鄭若驊是「稀客」，批評她在討論《逃犯條例》時只出席一次會議，是「避政司」而非律政司。議員朱凱廸更直斥，「我都唔知好唔好再叫你做司長，唔知點解你仲有面坐喺度」，形容鄭是「避政司司長」、「匿埋咗唔知幾耐」。他表示，政府多次就修例而道歉，即表示政府內部有人有錯，是否應由律政司司長負責任和問責下台。



鄭若驊在會上四度表示，政府已停止修訂《逃犯條例》的工作，沒有修例時間表，亦不會貿然重啟，以及不會交予法改會研究。她又指，當局提出的修訂只限於3個範圍，認為未必適合在法改會內研究。



郭榮鏗其後提出無約束力議案，促請法改會全面檢視《公安條例》，並作出適當修訂以確保訂立的罪行必須符合人權保障。議案以不記名方式投票，在數名民主派議員贊成下獲通過。