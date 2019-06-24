即時開講：港法治崩壞　鄭若驊乃罪魁禍首

修訂《逃犯條例》引發大批市民上街，更有示威者佔領政府總部、及圍堵立法會、警察總部同高等法院，令香港陷入三權崩壞，警權淪喪的局面。今集東網電視時事評論節目《即時開講》一針見血地指出，整個局面都是律政司司長鄭若驊之過，有學者更力數她犯下的「六宗罪」。



首先，她作為修例主要推手，立法會保安事務委員會曾多次開會討論修例。但鄭若驊竟然「五次開會四不出席」，律政司淪為了「避政司」。即使之後引發連串遊行示威衝突，鄭若驊所謂的「道歉」，都是先透過網誌做鍵盤戰士，等到再被狠批無誠意之後，避無可避才現身就修例引起的社會矛盾致歉。



不單這樣，鄭若驊早前先後被踢爆寓所僭建；秘撈仲裁又一味死撐；又無申報老公買豪宅。這三項罪名，足以證明這個律政司司長是何等其身不正！



正如有學者批評，鄭若驊要為本港法治崩壞負上最大責任。這個「三權崩壞」的破壞者

以為一句「道歉」就當冇事發生，繼續不肯問責，繼續賴死唔走，試問她的面皮到底有幾厚？



至於第五宗罪，亦是鄭若驊上任一年多遺害最深的罪名，就是放生三十九名佔中搞手，總指揮黎智英至今逍遙法外。司法不公不義，判罰不痛不癢，最後令到不少人以為參與這類違法行為未必要坐監，香港又怎會不亂呢？



至於第六宗罪，就是律政司三番四次放生壹傳媒黎智英。佔中案不敢告佢，政治黑金案亦以「證據不足」了事。就連有相有片鐵證如山的恐嚇東方報業集團男記者案，都拖了超過兩年不檢控。即使東方同受害記者先後12次去信查詢辦案進度，申訴專員亦都批評律政司

「違反服務承諾」，律政司一樣以虛話廢話敷衍，令人懷疑黎智英是否有「司法保護傘」。



鄭若驊領導下的律政司，不是包庇放生，就是徇私枉法。當律政司淪為「亂政司」、「避政司」，司法顛倒是非，妖魔鬼怪自然蜂擁而出。香港法治烏煙瘴氣，甚至發展到依家三權崩壞，警權淪喪，都是源於有一個其身不正，徇私枉法的人做律政司司長。除非鄭若驊問責下台，否則香港都好難有一線生機。



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