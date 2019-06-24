青洲山項目規劃檢討未完便批出　廉署批工務局本末倒置

廉署去年收到團體投訴，指被列入文物清單的青洲山，業權疑點重重，要求介入調查。廉署今(24日)公布調查報告，批評工務局未完成「青洲都市化整治計劃」修訂，就批出青洲山地段建築項目的規劃條件圖，違反《城市規劃法》規定，未檢討規劃先批准項目做法不僅本末倒置，更難免令人產生偷步質疑，會導致規劃效力大打折扣，不符合法性原則。



在調查報告中，廉署羅列多項資料，包括無證據證明當年聖若瑟修院購買青洲山土地的公證書，以及後來的物業登記有偽造或虛假情況。同時有文件顯示澳葡政府為在青洲山興建軍事設施，曾與澳門教區磋商並簽訂租約，承認聖若瑟修院對青洲山土地具有業權人資格。



廉署認為，沒足夠迹象或證據推翻物業登記所確立的業權以及地籍圖所劃定的土地範圍及面積，但對於青洲山地段的保育及規劃，廉署認為，政府專責部門未有嚴格遵守《文化遺產保護法》及《城市規劃法》的相關規定。



廉署指，工務局因應《文化遺產保護法》生效及青洲山被評定為具文化遺產價值的場所，認為「青洲都市化整治計劃」已不符合實況，於2014年8月啟動修改，但該局未有就修訂作公開諮詢，也未依法對外正式公布。