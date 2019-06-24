逃犯條例：管治無能淪「落閘政府」　學者批隨時玩完

政府過去兩周面對示威者包圍立法會、政府總部、法院、甚至警察總部均束手無策，示威者今(24日)更由立法會拉隊前往稅務大樓等政府大樓抗議，大樓內不少部門因而需要落閘。同時，行政會議明日(25日)亦再度取消，連續第二個星期休會。有學者批評政府已淪為「落閘政府」，直言有法治的地方、有能力管治的政府不可能會讓服務市民部門被癱瘓，讓示威者為所欲為。



「廿三萬監察」發言人王國興批評，示威者行為已損害市民利益，所謂維護人權已變成損害市民自由民主，現時政府被迫「落閘」，行會都不開，都是緣於對反對派包庇縱容，法律不彰，令政府失去權威，演變成反對派「夠大聲就有道理，夠惡就有真理」。王又指，過往立法會開會，反對派亦是如此搗亂，例如包圍主席台，現時示威者只是把議會一套搬到社會，作出包圍政總及其他部門的行為。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，一個法治地方，不可能會讓服務市民的部門被癱瘓，「返工又唔得，攞護照又唔得，交稅都交唔到」，批評政府在事件中沒有安排官員與示威者談判，現淪「落閘政府」，把管治權拱手相讓，讓示威者為所欲為。陳認為，現時情況對政府管治威信有很大影響，形容政府已步入「夕陽」時期，隨時「玩完」。