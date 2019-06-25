政Whats噏：莫乃光借AI管治　寸爆劉怡翔楊偉雄

中大法學院前日(23日)舉辦咗一個有關AI(人工智能)嘅論壇，立法會資訊科技界議員莫乃光(Charles)都有出席，事後佢喺Facebook貼文，借AI管治連寸兩位問責高官。



Charles話，席間昆士蘭科技大學嘅Monique Mann博士，分享咗澳洲福利部門以AI篩選受惠人士出嘅亂子，佢都覺得Dr. Mann所講嘅係個好有趣嘅個案，但就認為香港仲未有呢個問題，事關政府仍未應用AI，又話一個派四千蚊仲要堅持用人手嘅政府，香港未使驚AI住喎。咁講，擺明係寸財經事務及庫務局局長劉怡翔喇，事關佢負責關愛共享計劃派四千蚊都派到天怒人怨。



寸還寸，但Charles都話只係講笑啫，然而香港確實落後咗啲，跟住佢重提早前喺立法會向政府質詢AI政策，指政府當時只係話無問題，有個人力資源委員會就夠嘞！當然佢對呢個答案係極度質疑喇！



佢又話香港係要向前嘅，要追上國際可解釋人工智能(Explainable AI)嘅潮流同監管需要係非常重要，香港唔可以繼續為研發而研發，政府花百億港元畀外國大學、外國同內地大企業做研究，自己就完全唔用，亦唔明白政策研究嘅重要。佢寸緊邊個？當然係創新及科技局局長楊偉雄喇！唔知楊偉雄收到未呢？