新田村民自救建渠排污反遭阻撓　政府下令明日前拆除

新田仁壽圍及東鎮圍附近河道自廿年前開始污水囤積，衍生惡臭及蚊患等問題，嚴重影響環境衞生，村民向政府部門求助多年但不得要領，只好發起自救行動，排除萬難集資近千萬港元興建地下排水渠排走污水，惟政府一再阻撓，指排水渠屬違法興建，下令村民需於明日(26日)之前拆除，激起村民不滿，發起簽名行動反對，至今收集到近千個簽署。東鎮圍村長文好裘直斥政府置村民不顧，「政府唔係不負責任，係咩？」



自建的排水渠工程於去年二月動工，至七月時突被政府叫停，現時尚未完工。東網記者現場所見，未完工部分的河水呈鴨屎綠色，更有不少漂浮物載浮載沉，傳出輕微異味。「以前仲臭仲多蚊！」負責興建地下排水渠系統的業主文天維透露，河道原為新田附近村落排水的「集水區」，收集村落的家居污水，但廿年前河道因地區發展而被截流，污水開始囤積，河道臭氣沖天，孳生蚊蟲，河道附近的永平村、東鎮圍、仁壽圍及安龍村四村村民共有一千戶，一直飽受滋擾。



文天維又指，村民多年間與政府部門斡旋但苦無結果，直至去年村民決定自資興建排水系統，通過排水渠泵走污水，情況才得以改善。他表示，部門早已知悉事件，但至去年六至七月工程接近完工期間，渠務署始突然發信通知村民，要求還原河道，下令村民於限期前拆除已興建的長近一點八米排水管系統，他曾因此與政府對簿公堂，可惜敗訴而回。他本打算妥協拆除排水渠，但村民強烈反對，更驚動警方到場調停，拆除一事只好暫時擱置。



其中一條受影響村落新田東鎮圍村長文好裘曾與渠務署職員溝通，詢問拆除水管後，該署會否協助村民改善河道問題，惟職員一直避而不答，更稱「呢啲係後話，總之依家要拆」。他炮轟政府不負責任。村民現已發起簽名行動表達不滿，至今收集近千個簽署。



渠務署重申，從未允許有關非法填土活動，而有關業權人亦從未按《土地排水條例》申請。根據條例，未經排水事務監督書面同意，不得在主要水道內施行任何填土工程。至於村民投訴污水排放及環境衞生問題，渠務署稱已轉介相關部門跟進。