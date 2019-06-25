廢紙價跌至每公斤3毫新低　業界憂兩成回收店結業

廢紙圍城景象愈逼愈近，回收業界取得最新報價顯示，廢紙出口到內地的價格由上月每公噸九百港元下跌至八百港元，逼近六百港元停收「死線」，前線回收價更跌至每公斤三毫，下周更可能再跌，有回收店已決定結業。業界擔心紙價不斷跌，基層長者也不願意執廢紙，料有兩成回收店因而捱不住結業，廢紙將被送到堆填區，加重堆填區壓力。



廢紙回收價跌勢未止，香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，若廢紙價跌至六百元一公噸，前線將再沒有人願執廢紙。他指，廢紙最新回收價為八百元一公噸，回收商扣除三百元成本，回收店又再扣除三百元成本，只餘下二百元，令廢紙回收價跌至三亳子一公斤的新低位，已有回收店通知他會結束營業。



他續指，內地廢紙回收價為一千九百元人民幣一公噸，即約二千一百六十港元一公噸。惟香港被視為境外地區，與外國進口廢紙看齊，要有批文才能入口，由於外國廢紙供應量大，不少內地紙廠棄香港而選擇採購海外廢紙，令香港廢紙價受壓，「香港係內地一部分，唔明點解被視為境外地區。」



香港環保回收業總商會主席羅耀荃亦看淡前景，估計下周廢紙回收價或跌至一至二毫子一公斤，沒有誘因吸引前線執廢紙。他指政府推出四電一腦回收，已令業界可回收物品減少四成，若廢紙也無法可收，回收店勢難以繼續經營。