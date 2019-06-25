逃犯條例：逾百示威者逐層佔領　癱稅務大樓擾民五小時

《逃犯條例》修訂爭議引發連串示威衝突，逾百名示威者昨晨前往灣仔稅務大樓和入境事務大樓發起「接放工」行動，期間示威者再度堵塞政府大樓、用雨傘閂住玻璃門及阻擋升降機關門等，並與市民發生推撞。有市民批評示威者行動嚴重影響民生，抱怨交稅只養活了這班學生，又怒罵示威者：「唔似得你哋咁得閒！」行動歷時五小時。警隊管理層會見四個警察協會時承諾，會積極調查612暴力衝突及621圍警總等相關的犯罪行為。



示威者響應網上號召，發起「接放工」行動，一早在立法會外聚集，到中午十二時後，示威者轉移到稅務大樓，他們手持標語，寫上「要求成立獨立調查委員會」、「反對警方使用武力」等字句，又將標語貼在玻璃門，並高呼「收工喇」、「有薪假期」、「執埋嘢走喇」、「抗惡法」、「撤回條例」及「釋放義士」等口號，情緒高漲。有部分示威者用雨傘閂住玻璃門，而餘下一道玻璃門只許出、不准入，每當有人欲離開大樓，有示威者則在大堂靜坐。



期間，有示威者阻擋升降機關門，引起市民不滿，與升降機內的市民互相推撞。由於通道受阻，職員開放緊急通道，讓市民經停車場出入。稅務局一至四樓的服務一度全部暫停，當中包括稅務局中央詢問處拉閘，郵局亦關閉，商業登記署貼通告，指因安全原因暫停服務，而地下的便利店亦要落閘暫停營業，大樓外則見多名警員，惟未有理會示威者行動。



有市民專程到稅局交文件，遭示威者阻攔，着對方改以郵寄遞交。有市民不滿示威者堵塞門口不能進入，大鬧「你憑咩咁做？」有市民稱上星期已遭同樣行動影響而要求讓路，惟示威者未有放行，僅以唱聖詩回應。市民黃先生到稅局辦理公司事務，卻未能內進，他怒指自己在港生活了五十多年，交稅只養活了這班學生。黃又指，自己都不滿政府，但示威者不要做任何事影響民生。會計師張小姐向示威者說要上稅局，並語重心長地向他們說：「唔好日日玩好嗎？我有小朋友要養、我有老人家要養，我唔似得你哋咁得閒！」有示威者坦言，每個行動都會影響一些人，如果沒有影響就不會有成果，他向受阻市民，代年輕人為他們道歉，但一定要支持年輕人這份熱情。



至三時許，示威者離開稅務大樓，改往入境事務大樓繼續行動，他們搭電梯上上落落，到不同樓層查詢服務，邊行邊叫口號，引起其他市民注意。示威者約四時返回立法會示威區開會，之後陸續解散。



政府發言人表示尊重市民遊行集會權利，但關注繼六月廿一日的示威活動後，昨在稅務大樓及入境事務大樓內的示威活動再次影響公共服務，為市民帶來不便。發言人呼籲示威人士表達意見時要和平、理性，不要影響需要政府服務的市民。



此外，警隊四個職方協會昨午會見警隊高層，會面期間協會表達多項訴求，包括嚴懲圍堵警總示威者。警方管理層在會上承諾會積極調查相關的犯罪行為，並會在適當時候提出檢控工作。