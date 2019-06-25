東方日報A1：鄭若驊民望墊司底　創史上新低

去年一月出任律政司司長的鄭若驊甫上任已醜聞纏身，近日政府修訂《逃犯條例》（下稱修例）失敗收場，鄭被批評在修例解說工作做得不足，立法會相關會議亦「冇影」，已淪為「避政司司長」。最新民意調查顯示，市民對鄭的表現評分只有二十六點八分，是其上任以來最低分，而其評分亦是三名司長中最低，持續「墊司底」。鄭昨到立法會出席會議後先後兩次被問到會否辭職下台，鄭均拒絕回應。有學者批評，鄭其身不正，誠信破產，已沒有能力說服市民，日後律政司工作只會舉步維艱，認為鄭不應再連累政府，應盡快辭職下台。



鄭若驊去年一月上任，不足一個月就「放生」壹傳媒黎智英涉秘密捐款逾四千萬元予泛民主派政黨或人士的政治黑金案，而黎涉及的案件亦遲遲不作檢控，包括黎智英於二○一四年公然參與違法佔領行動（佔中），包括黎在內的三十九名佔中主要搞手仍逍遙法外；黎於前年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，過程有片有相，證據確鑿，但律政司是否檢控仍無下文。至近日政府修例，鄭若驊解說不清，亦多次缺席立法會相關的會議，被炮轟是「避政司司長」。



而鄭若驊本人亦其身不正，一上任已被揭發其位於屯門的獨立屋寓所涉多處僭建醜聞，其後亦被踢爆涉「秘撈」仲裁案而沒有申報。近日，鄭亦被指未有申報丈夫潘樂陶在其任內購買了兩個合共逾億元的半山物業，惟鄭事後「死撐」是毋須申報，令各界嘩然。



根據香港中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，鄭若驊最新評分僅得二十六點八分，較上月同類調查時的三十三點七分大跌六點九分，是其上任以來新低。其評分亦較政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波低，在三司當中繼續「墊司底」。



鄭若驊昨出席立法會司法及法律事務委員會會議時，被議員要求問責下台。議員陳志全形容鄭是「稀客」，在討論修例時只出席一次會議，是「避政司」而非律政司。議員朱凱廸更直斥，「我都唔知好唔好再叫你做司長，唔知點解你仲有面坐喺度」，亦形容她「匿埋咗唔知幾耐」。朱表示，政府多次就修例道歉，代表政府內部有人有錯，是否應由律政司司長問責下台。鄭在會上四次表示，政府已停止修例工作，沒有修例時間表，亦不會貿然重啟及不會交予法改會研究。



會議後，鄭先後兩次被問到其民望再創新低、會否問責辭職下台，鄭均沒有回應就離開立法會。其實上，鄭在修例風波上，一直被指「唧牙膏式」回應，在民意壓力下才現身道歉，被各界批毫無誠意。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，鄭若驊其身不正，誠信破產，修例失敗亦是因為鄭沒有誠信，沒有了說服市民的能力，日後不論是推行法律或進行檢控事宜都只會舉步維艱，若鄭再「賴死唔走」只會阻礙政府運作，認為鄭長期民望低迷，不應再連累政府，應問責辭職，以減低市民對政府的怨氣，否則只會令高官問責制變成不問責制。



「廿三萬監察」發言人王國興表示，法治被破壞就是由鄭若驊上任開始，鄭上任不足一個月已放生捲入政治黑金案的黎智英及泛民人士，其民望不斷下跌亦是自取其辱。而在政府修例上，鄭多次缺席立法會相關會議，五次會議四次缺席，是「自己做衰自己」，直斥鄭已經是管治班子中的「負資產」，應作明智決定，自行辭職。



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