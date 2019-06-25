探射燈：劏房愈租愈貴　面積愈來愈細

樓價高企，加上公屋輪候數字維持在5年半高位，大部分低收入人士無奈只能蝸居劏房，惟劏房租金亦年年上升，有團體日前發表報告指劏房租金指數較去年上升逾7%。社區人士指政府應推出租務管制政策，規範劏房市場的租賃行為。



全港關注劏房平台今年5至6月訪問66個劏房戶，發現每間劏房平均只有不足140平方呎，為有調查以來「最細」，人均居住面積不足60平方呎，較公屋標準為低。同時租金開支佔住戶入息比例達40%，較去年增加近5%。



關注基層住屋聯席組織幹事成員任真批評，政府無論在短、中期均未有針對基層住屋問題作出任何紓措施。「真係接觸過有20%、30%嘅（劏房）個案都冇簽租約，可能係租客唔知或者業主唔肯，情況好嚴重。」她建議政府應就劏房市場作租務管制，例如規定業主和租客需簽訂合約、限制業主的加租頻率和幅度等，抑制租金增長和提高對租客的保障。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

