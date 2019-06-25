探射燈：臨時宿位時間短　多限制似坐監

有見露宿者難以負擔高昂租金，政府批出用地予社福機構設立臨時宿舍並提供資助床位，惟相關床位數量不足，難以應付龐大露宿者數目，而即使入住，留宿亦不能多於6個月。有區議員直指，政府為露宿者提供的住宿過於規範化，感覺似「坐監」。



按社署資料，登記露宿者人口由2011年的511人上升至2018年的1127人，無家者人口增長達1.2倍。然而期間的資助短期宿位卻只由202個增加至222個，增幅約10%，連同非資助宿位合計至2018年亦只得640個。



立法會早前通過重置油麻地上海街垃圾站及露宿者之家項目本為喜訊，但油尖旺區議員許德亮指，相關做法並不恰當，「邊有理由將露宿者同啲垃圾擺埋一齊啊！」許認為將垃圾站上層設為露宿者之家不適當，應該將新選址重置露宿者之家，同時將垃圾站搬往其他地方。他亦指出，現時政府為露宿者提供的宿舍過於規範化，令宿友感覺似「坐監」，減低露宿者入住的意欲。

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