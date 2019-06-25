探射燈：露宿者鐵竇　人數增逼夾臭

政府施政失當，弱勢人士「愈扶愈貧」，露宿者人數更屢創新高。多個露宿者聚居地近年愈來愈多人「入住」，環境亦更惡劣，碼頭擴建木板屋，露宿者坦言輪候公屋多年無果，惟有風餐宿露；有行人天橋充斥露宿者雜物，通道僅容1人通過；露宿者佔用的隧道衞生情況惡劣，四處滿布垃圾。關注團體直指政府多年未能解決住屋問題，露宿者已「無路可走」，立法會議員亦批評部門間互相卸責，令露宿問題日益嚴重。



觀塘公眾碼頭素為露宿者「鐵竇」，近年情況更為嚴重。碼頭上多間搭建木板屋，部分有碌架床、煮食爐具等家具，已佔去逾半碼頭空間。68歲的劉伯坦言，過去亦多次被政府部門迫遷，質疑政府未有向有需要人士提供支援，福利資源亦分配不公。劉雖有兼職工作，但收入難以負擔租金，輪候單人公屋亦逾4年仍未上樓。



跑馬地黃泥涌道行人隧道亦有不少露宿者，尿臭味撲鼻，大量雜物和家當擺放，至少有12個露宿床位，滿地煙蒂，蟑螂不時出沒。自稱為森仔的露宿者坦言為更生人士，出獄後露宿逾4個月，他指隧道不時有人清場，卻從未有人前來提供協助。至於北角英皇道及糖水道交界行人天橋，同樣被露宿者霸佔多年，雜物已佔去天橋3分之2空間，通道僅容一人通過，街坊都避之則吉。



香港社區組織協會幹事吳衛東指，露宿者面對「三路不通」的住屋問題，劏房租金難以負擔、公屋輪候時間長、露宿者宿舍宿位有限。吳認為政府過去採取驅趕及圍封露宿點的做法，只是把問題擴散，反而應該檢討對露者提供居所的政策。



立法會議員柯創盛直言，政府處理露宿者問題欠周全，部門間又互相卸責，令露宿問題日益嚴重，居民持續受困擾。柯又批評有關部門驅趕露宿者的手法，只是將他們推往社區其他地方，問題仍舊存在，希望政府能按露宿者實際需要提供援助。



按社會福利署資料，過去3年全港已登記的露宿者人數分別為924人、1127人及1297人，人數持續上升。發言人指，該署資助3間非政府機構各自營辦1隊露宿者綜合服務隊，為露宿者提供適切的服務。運輸署發言人指，過去2年聯同相關部門曾進行6次聯合清理行動，並會繼續留意觀塘公眾碼頭情況，採取適當跟進行動。



就黃泥涌道行人隧道露宿者問題，灣仔民政事務處指，每兩至三周會統籌各部門進行一次聯合行動。而東區民政事務處亦指，不時聯同與各部門進行跨部門聯合行動，處理英皇道附近行人天橋的露宿者問題。

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