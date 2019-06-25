Dr.東：怕黑定怕肥？　開燈瞓覺擾亂賀爾蒙易變胖

不少怕黑人士有開燈睡覺的習慣，但小心這個習慣有機會成為肥胖的元兇。美國研究發現，晚上習慣開燈睡覺或任由電視開著入睡的人，出現超重的風險較常人高22%，演變癡肥的風險更高出33%，光線愈強增磅速度愈快。研究認為光線會擾亂身體分泌褪黑激素，令賀爾蒙紊亂，同時令人傾向進食高卡路里的食物，導致體重不斷上升。



美國國家環境衞生科學研究所於《美國醫學會內科醫學期刊》發表有關研究，分析44000多名年齡介乎35至74歲的女性，她們沒有心血管疾病或癌症，亦非從事輪更工作或孕婦。在研究的5年間，她們被要求記錄每日接觸到的人造光源及程度，包括床頭小夜燈、電子鐘的燈光、街燈、室內燈及電視螢幕。研究人員分析結果時，調整了她們的體重、睡眠時間、運動量或飲食習慣等影響因素。



結果發現，開房燈或開電視睡覺的女性，5年間體重增加5公斤的機率較一般人高17%，體重超標的機率更高出22%；出現癡肥，即體重指數高於30的機率更高出33%。研究更發現，光線程度愈強，肥胖的風險愈高。



研究學者表示，人造光線會對褪黑激素分泌產生影響，干擾生理時鐘，影響賀爾蒙分泌及飲食習慣，這些人普遍攝取更高熱量的食物。研究亦形容光線是「慢性壓力源」，會擾亂身體調節食物攝取量的壓力賀爾蒙分泌，令人不自覺愈吃愈多。不過，研究學者指出，有關結論未必可證明兩者有因果關係，只證實有強烈關聯。其他專家認為上述研究推論合理，因晚間的光線會擾亂新陳代謝，令人更易患上肥胖等代謝病。



此外，現時愈來愈多人習慣睡前玩手機，甚至在光線不充足情況下，長時間看着手機屏幕，過去已有研究證實長時間暴露在螢幕藍光下，有機會導致眼睛出現黃斑病變及夜盲症，加速視力退化。醫學界建議應避免在黑暗環境中，使用手機或平板電腦等發出藍光的電子屏幕，同時應佩戴防藍光眼鏡過濾藍光。



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