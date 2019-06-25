壹傳媒全年虧損3.38億元　股價急瀉逾7%

黎智英旗下壹傳媒截至今年3月底止年度錄得虧損約3.38億港元，業績連蝕4年，累蝕逾15億元，過去9年累計虧損逾23億元。股價今日(25日)最多下瀉逾7%，低見0.325元。



根據壹傳媒全年業績報告披露，公司主要業務都錄得倒退，其中管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損更按年大增3.74倍至2.11億元，印刷業務則錄得虧損1.305億元。公司不派發末期息。



公司解釋業務錄得虧損原因，主要由於市場經濟增長放緩，以及線上程序化廣告競爭激烈，繼而導致印刷廣告收入大幅下降。讀者繼續轉投免費網上刊物、免費報紙及社交媒體內容，令公司發行收入節節下滑，此亦導致虧損。此外，壹傳媒進一步進行業務重組及整合以致員工裁減，產生代通知金2,970萬元。



印刷業務方面，相關收益按年減少19.3%至7.275億元，期內《蘋果日報》收益為2.45億元，按年減少9.5%。其中，廣告收益6,230萬元，按年大跌25.8%；發行收入1.827億元，亦較去年同期減少2.1%。至於《台灣蘋果日報》期內收益為2.755億元，按年大跌24.6%。其中，廣告收益為1.735億元，按年挫28.4%；發行收入則為9,960萬元，按年下跌18.2%。業績通告亦顯示，壹傳媒集團期內總收益為13.04億元，較去年同期減少約12.8%。其中，數碼業務分部收益為5.76億元，按年下跌3%。



截至2019年3月底止，壹傳媒可使用之銀行融資合計為3.871億元，其中已動用3.731億元。銀行借貸3.376億元，而總負債為11.1億元。同時，公司並已將帳面值總額4.359億元之台灣物業抵押予多家銀行，換取其獲授銀行融資。另外，由於壹傳媒招致香港及台灣之多宗訴訟，因而承擔或然負債。期內公司已累計撥備5,090萬元，按年上升兩成五。



獨立股評人連敬涵指出，如撇除出售台灣兩幢辦公樓的收益，壹傳媒業績其實沒甚改善。其傳統業務仍然是虧損，當中港台兩地的收費報紙雖然在今年加價但發行量和收入都見下降，顯示加價造成的流失大於預期，造成因加得減。



雖然公司擬開拓其他收費模式，但連氏認為《蘋果日報》為綜合性報紙，在網上容易遭其他內容取代，最終付費的讀者量成疑。其股價近期表現反覆，顯示炒作的味道濃，投資者實不宜沾手該公司股票。