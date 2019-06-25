議員倡設惡劣天氣停工安排　勞福局拒一刀切立法

勞工處早前修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》，列明若市面情況混亂，政府在取消8號颱風警告時會發出「極端情況」公布，首2小時市民毋須啟程上班。多名立法會議員批評，守則沒約束力，屬無牙老虎。勞工界議員陸頌雄提出私人草案，要求港府設停工安排，但不獲政府接納，他狠批港府對社會訴求避而不談。



立法會人力事務委員會今(25日)討論陸頌雄提出的私人條例草案，草案要求立法處理天然災害及緊急狀況下的停工安排，如僱主違反法例要求僱員上班，僱員在上下班途中遭遇意外，可視作工傷獲補償。



多名議員支持立法，批評現行守則欠法律效力，只鼓勵僱主跟隨，質疑若僱主拒絕，並在打風期間因僱員未能上班而扣除其薪酬或假期，政府將如何處理。陸批評只依靠政府提出「互諒互讓」無作用，稱：「勞工法例都唔使訂立，係一個烏托邦」，斥當局對社會訴求視而不見、避而不談。



勞工及福利局副局長徐英偉指，各行各業工作性質和要求不同，如公共交通、醫療、院舍及服飾等，難界定何謂緊急服務，一刀切立法非最有效方法。勞工處處長陳嘉信指未來會進行大規模宣傳，向工會及商會作簡介，重申指引有呼籲維持良好勞資關係。