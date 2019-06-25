夠鐘！搭正中午12點　「賞您睇」全城狂搶禮

東網《賞您睇》本月初推出至今，讀者反應熱烈，參加人人數日日增加，數以萬計的東網粉絲已加入了「睇新聞，搶積分」行列。



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每逢星期二的中午12點，儲了on.cc coins的讀者就可以透過手機，到「賞您睇」主頁兌換成「Club積分」，再兌換各式各樣的豐富禮品。



根據最新的系統數據，有數以千計參加者手握超過3000枚on.cc coins，按照兌換比率，他們將可以獲得最少150「Club積分」，有機會即時在The Club平台換取雪糕、果汁和咖啡等禮物。



由於「Club積分」是限量供應，回顧過去兩星期的經驗，讀者搶分的踴躍程度令人「吃驚」。所以，仲等？快啲行動啦！



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精選10款必揀禮物



★ 英國人氣Supersonic™ 風筒

★ 超人氣藍牙耳機

★ 手提遊戲機套裝連遊戲光碟

★ 法國品牌瓷器廚具套裝

★ 英國人氣風扇暖風機

★ 法式品牌手工馬卡龍禮盒

★ 超市禮券

★ 日本人氣抹茶年輪蛋糕

★ 意大利天然黑松露菌醬

★ 禮品現金卡



註：

活動受條款及細則約束。



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除了家電、超市禮券、過萬份獎品，6月儲得最多on.cc coins的兩名讀者，更可獲得來回台北機票一套，快啲撳下面粒金幣，即儲on.cc coins！



