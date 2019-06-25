腸易激無藥醫　浸大發現幼年生活壓力或致發病

幼年生活壓力大，不但會令小朋友出現負面情緒，還有機會誘發腸易激綜合症。浸會大學中醫藥學院的研究團隊發現，一種稱為神經生長因子的可溶性蛋白(NGF)若異常升高，就會誘發腸易激綜合症。若要抑制NGF，需注射特定的蛋白抗體阻止NGF發揮作用。團隊指目前未有中醫藥方法能有效抑制NGF，建議小孩面對壓力時應放鬆心情，勸勉父母不要向小孩施加太多壓力，讓他們快樂成長，避免對孩子的腸道有一生影響。



腸易激綜合症是一種影響消化系統的常見疾病，主要症狀為胃痙攣、腹脹、腹瀉和便秘等。腸易激綜合症相當普遍，至今尚未有確切的治療方法。



浸大中醫藥學院講座教授卞兆祥表示，全港約14%人患上腸易激綜合症，當中8%病人需要每天服藥。這項研究揭示幼年生活壓力是導致NGF升高，繼而腸易激綜合症的關鍵因素之一，顯示人類在幼年經歷負面事件，如缺乏父母照顧及被虐待，可帶來嚴重的後遺症。



研究團隊透過老鼠進行實驗，發現當小鼠經歷因母嬰分離而承受幼年生活壓力，牠們腸道裏的NGF便會異常升高。浸大中醫藥學院研究助理教授王凱亮表示，NGF直接令腸道幹細胞增生及分化，其後導致腸嗜鉻細胞(EC)數量異常增加，導致五羥色胺水平也異常上升，因而引起腸易激綜合症徵狀。