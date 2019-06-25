網民熱話：魚口「痱滋」極驚嚇　刺身店：魚都會生癌

生痱滋就幾乎人人試過，但係你有沒有見過魚滿口「痱滋」呢？近日有網民在網上群組貼出一條滿口「痱滋」的鮮魚照片，只見白色肉粒遍布魚口，狀甚恐怖。網民向出售該條魚的刺身店查詢，壽司師傅竟回覆：「魚都會生癌」。



Anna Poeta昨日（24日)在Facebook專頁「中伏飲食報料區」上載該條怪魚照片，更發文稱，「唔知條魚個口裏面發生咩事，壽司師傅嘅答案係魚都會生癌」。眼見魚口中肉粒，網民見到就大多表示擔心，直言「已不安」、「超恐怖」。有網民對刺身店「生癌魚拎出嚟奉客」表示憤怒，直言覺得相片中的魚似「中咗輻射」。發文者亦認為魚生在擺出見客前應先經過處理，至少「眼不見為乾淨」。亦有網民認為照片只不過是魚口產卵，不足為怪，懷疑是產卵後被人捉去。



香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，魚奇形怪狀的都有，「縮骨」、「冇尾」都曾見過。而刺身大多由外國進口。「呢條魚應該係外國石斑，唔屬香港水域」，李彩華排除產卵的情況，「產卵不會黐住個口」。他表示憑照片並不能肯定是否生癌，但有機會是腫瘤。但無論食完是否有害身體，單是賣相已大打折扣，建議店舖遇此情況就不應出售，顧客為安全起見，亦應避免選購及進食。



網民有話說：



Leung Hau Hok：魚類身上幾常見，不過喺餐廳見到都幾反胃



Sany Fu：嚇死人



Shum Shum：叫師傅切魚口裏面嗰啲嚟做刺身，癌細胞刺身



Chow Emilie：啲魚生癌唔出奇，個海咁污漕



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