社協指新移民受歧視多年　促盡速訂保障條例

香港社區組織協會今早(25日)邀請平等機會委員會新主席朱敏健與30名新移民見面，其中10名新移民婦女講述在工作、租屋、求診等遇到的歧視問題，感到有冤無路訴，社協要求平機會及政府落實歧視條例檢討報告書的建議，制訂法律保障，設投訴機制。



社協幹事施麗珊指，有來港4年多的新移民婦女稱已領取保健員牌照，但老人院認為她不懂香港文化，她在職1年也得不到其他保健員的相同福利，亦有新移民婦女求診時因說普通話被醫護人員粗魯對待。該會指，過去7年有30萬港人內地配偶及子女來港團聚，佔香港人口增長率過半，對人口老化的香港很重要，但社會對新移民存偏見及誤解，該會在2016年的調查指70%受訪新移民受到各種歧視。



施表示平機會2016年3月發表歧視條例諮詢報告，認為有需要修改種族歧視條例，加入國籍、公民身份和居民身份歧視的保障，提出73項建議，但政府只接納其中8項建議準備立法。她引述朱指平機會促新移民遇歧視時向該會投訴，以搜集證據令政府知悉立法的急切性，社會對新移民的看法根深柢固，需加強教育。