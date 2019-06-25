書展7.17開鑼　主打科幻及推理文學

第30屆香港書展將於下月17至23日於灣仔會展舉行，今年預計吸引來自39個國家及地區，超過686家參展商參與，比去年多1%，而今年的主題為科幻及推理文學。由於第3屆運動消閒博覽於會展5樓同日開幕，因此憑當日有效書展門票，可同時參觀香港運動消閒博覽。



香港書展將舉行逾310場活動包括文藝廊展覽、作家講座及新書推介會等，展覽包括「文遊四度空間」，介紹香港科幻及推理文學作家，包括杜漸及黃易等，展出他們絕版作品、親筆手稿、照片及作品構思草圖等。



由於書展踏入第30屆，特設「三十連總書展情」，展出歷屆書展的珍貴照片，文藝廊紀念品、書展印章及紀念封等，例如作家西西的《縫熊志》及《狼猴志》為主題的限定版書籤紀念品，以及已故武俠大師金庸出席書展時的照片等。



另外，運動消閒博覽有逾140家參展商參加，同場設有3.5米高的攀石牆、冰球體驗及花式足球教室等，還有引體上升大賽，讓一眾參賽者一較高下。



被問到近日一連串反對《逃犯條例》修訂的示威行動會否影響書展，貿發局副總裁周啟良指仍是未知之數，但理解年輕人想表達其政治訴求，希望大家不要影響大家。他又指去年回收了65箱書，捐了3個志願團體，今年亦會呼籲參展商回收書本。