油旺重建居民或遷明日大嶼　市建局稱其一方案

立法會發展事務委員會今午(25日)開會討論市建局工作，議員鄭泳舜關注公務員合作社重建，希望盡快落實兩個試點，並提供資助出售房屋或公屋。發展局局長黃偉綸坦言，盼望重建後有一定數量資助房屋。市建局行政總監韋志成指兩個項目完成初步規劃，下半年與政府商討後推展。



議員梁美芬認為，兩個試點不夠，全港各區有好多公務員合作社，希望透過重建可以釋放土地。黃表示，若試點計劃成功，會盡快推展到其他區。議員譚文豪關注土瓜灣重建會令百間地舖車房受影響，惟租客沒有賠償。黄偉綸預期九龍城車房數目會因應驗車中心搬走而相應減少。韋承認，土瓜灣6個重建項目影響60間車房，一直協助車房搬遷，至今收購40間，29間舖交吉。



議員范國威關注油旺區重建後大廈密度降低，沒有足夠單位安置原區居民，黃稱未有具體數據，料市建局明年初完成研究後有政策建議。韋志成稱：「研究無考慮居民搬到哪個地區，當然，明日大嶼是其中一個方案。」



議員陳淑莊問及灣仔茂蘿街動漫基地及中環百年舊樓永和號狀況，巿建局執行董事馬昭智說，動漫基地與藝術中心合約完結，市民反映主題過於單一，市建局收回管理，讓市民和團體租用辦活動。至於永和號會找專家復修。