「大坑舞火龍」列國家級非遺優秀保護實踐案例

大坑舞火龍一直是中秋節時全港最具代表性的節慶活動之一，繼2011年被列入第三批國家級非物質文化遺產名錄後，今年3月再於全國347個提名項目中脫穎而出，獲國家文化和旅遊部列入「國家級非遺代表性項目優秀保護實踐案例」(優秀保護實踐案例)的50個案例之一，肯定了香港各界對其保護和宣傳工作的努力。



康文署表示，政府一直與相關非遺傳承人和團體保持緊密聯繫，並透過康文署轄下非遺辦事處定期舉辦多項公眾教育活動，如火龍紮作工作坊、展覽和講座等，讓傳承人親身向公眾介紹大坑舞火龍歷史，以及火龍紮作技藝特點。大坑舞火龍活動已有百多年歷史，「大坑坊眾福利會」成立後，確立了傳承人制度，讓舞火龍知識和技術得以有系統地傳承。



國家文化和旅遊部今年3月展開首次「優秀保護實踐案例」的遴選工作，向全國各地邀請提名合資格的非遺代表性案例，並根據各地方對所提名的非遺項目保護工作，包括如何遵守和實踐聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》、尊重傳承人的主導性、就項目實際情況針對性地制訂和實施保護措施等準則，評選表現出眾的保護實踐案例。