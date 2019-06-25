今年首季交通投訴超過8000宗　巴士的士「封王」

交通投訴組今年首季收到的逾8000宗投訴中，近30%涉及九巴，主要投訴九巴班次不足及車長駕駛行為不當。另一個被投訴「大戶」的士則有逾2600宗投訴，按年升近7%，主要涉及司機拒載、兜路及濫收車資。



交通諮詢委員會轄下交通投訴組今日(25日)發表今年首季報告。該組今年首季共收到8485宗投訴及建議，較上季升7.2%，按年則急升53.1%。季內有88%投訴及建議涉及公共交通服務，按季升9%，按年更大升55.9%。



公交服務投訴及建議中，涉及專營巴士服務的個案最多，達3383宗，按季升40.7%，與去年同季相比亦升1.85倍。當中，涉及九巴投訴季內有2503宗，為8季新高。逾96%的投訴均涉及九巴的服務水準，當中投訴服務班次的有1854宗，投訴車長駕駛行為不當則有151宗，投於員工行為及工作表現則有258宗。



季內有關的士的投訴有2619，按年升6.9%，當中97.3%都涉及司機違規行為，例如，有596宗個案涉及司機拒載，有433宗個案涉及司機無禮貌和不守規矩，有108宗個案涉及司機拒絕駛達目的地，有8宗個案涉及兜客，有403宗個案涉及濫收車資，以及有430宗個案涉及兜路。



報告又交代高鐵香港段、港珠澳大橋及中環灣仔繞道由2016年至今年首季，分別收到28宗、38宗及20宗投訴及建議。高鐵及大橋個案主要涉及接駁專營巴士服務，繞道個案則涉及塞車、交通標誌不清楚或不足夠。