逃犯條例：港府信任值創27年新低　特首民望插水

《逃犯條例》修訂引發社會爭議，單是本月內有兩次大型示威活動反對修例，並要求特首林鄭月娥撤回修例及引咎下台。有民意調查於本月下旬就林鄭月娥評分及港府滿意率作調查，受訪者對港府信任淨值大跌至-32%，為調查自1992年開展至今、27年以來的新低。



香港大學民意研究計劃於本月下旬隨機抽樣電話訪問1015名市民，了解市民對港府信任及滿意程度。調查發現只有28%受訪者信任特區政府，不信任的高達60%，信任淨值為-32%，較上月調查大跌18個百分點，更創下自1992年相關調查開展的新低。



此外，特區政府民望亦較一個月前顯著下跌，只有18%的受訪者對特區政府滿意，不滿意率高達72%，滿意率淨值為-53%，較上月大減25個百分點，創下2003年7月以來的新低。



至於林鄭月娥最新評分為32.8分，較兩周前急跌10.5分，其支持率為23%、反對率有67%，民望淨值為-44%，較兩星期前大幅下跌20個百分點。而林鄭月娥於今次調查中錄得的評分及民望淨值，均為其自2017年上任至今的歷史低位。