國泰「缺水」　香港往倫敦航班起飛4小時後折返

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，一班昨日(24日)由香港飛往倫敦希斯路機場的客機，因食水供應系統故障，在起飛逾4小時後折返香港國際機場，乘客要改乘今日(25日)零時另一班機出發，行程延誤近10小時。



涉事國泰航班編號為CX253，昨午2時40分由香港飛往倫敦。機管局發言人證實，同日下午5時50分收到報告，指該航班需折返，並於晚上約7時08分安全降落。



國泰回覆稱，涉事客機型號為波音777-300ER，客機於航行期間因飲用水供應出問題，按既定預防措施折返香港，同時調配另一客機於今日(25日)凌晨零時34分起飛，啟程前往倫敦。國泰未有披露受影響乘客數目，僅表示明白事件為乘客帶來不便，並且致歉。



本身是民航機師的立法會議員譚文豪表示，食水分別來自飛機水缸、樽裝水和其他飲品，如水缸供水系統故障，單靠樽裝水等飲品不足以供應長途機所需。



國泰客機過去亦曾發生「冇水」事故，2011年2月12日，一班從美國紐約飛往香港的客機，起飛4小時後發現水箱無水要轉飛加拿大，航班延誤22小時，近300名乘客受影響。



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