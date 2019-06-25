阿王轟示威者配合美國　利用港人權問題向中國施壓

政府在修訂《逃犯條例》中一敗塗地，示威者繼包圍警察總部後，又包圍灣仔稅務大樓及入境事務大樓，影響市民正常生活。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興狠批示威者所作所為只為配合美國總統特朗普、配合以美國為首的「八國聯軍」，於大阪舉行的二十國集團(G20)峰會上，利用香港人權問題向中國施壓。



以「反修例」為名的示威者，於本周一(24日)又故技重施，包圍稅務大樓等政府部門。王國興批評，這批示威者以破壞和搗亂的方式，威脅香港市民日常平靜生活，作為與政府「講數」的籌碼，示威者千方百計製造混亂及紛爭，目的旨在引發對立，甚至釀成流血事件，這樣就可提供口實，予美國為首的西方國家在G20峰會上借題發揮，令中國在中美博弈中處於下風。



王國興指出，大批示威者上周五(21日)包圍警總，擾攘近16小時至翌日凌晨才散去。警方採取罵不還口、打不還手，以忍辱負重態度來應對，但反對派依然未捨得停手，還發動於明日(26日)到有關國家的駐港領事館遊行、請願。王批評示威者如這樣做，只會顯示出他們是特朗普的「應聲蟲」，只是為美國霸權主義做事，顯示出漢奸走狗本色。



中國外交部早前已表明，G20峰會是國際經濟合作論壇，重點是聚焦全球經濟和貿易金融等領域問題，不會討論香港問題，中國對此亦不允許。王國興指出，示威者在港不停搞事，配合外國勢力做內奸，歸根究柢是港府未有依法處理違法佔領行動搞手，對壹傳媒黎智英參與違法佔領及涉及的政治黑金案「一筆勾銷」，連有相有片、鐵證如山的涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者案，亦拖逾兩年不檢控。



壹傳媒在這次修例中，多次煽動市民上街，完全是政府縱容放任「香港動亂之源」所埋下的惡果。政府若仍冥頑不靈，不肯改正以往放生縱容做法，不肯將反中亂港者繩之於法，照舊妄想以綏靖主義、「大和解」來治港，香港難有轉機。王亦勸告市民不要上反對派陣營的當，被人煽動走出來做特朗普的棋子，為美國霸權主義服務，當上內奸幫香港「倒米」。



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