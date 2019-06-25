政Whats噏：建制無護航　慢必暫緩禁電子煙動議獲通過

政府上年提出禁售電子煙、加熱煙同草本煙等另類煙草產品，不過由最初嘅規管變成一刀切，惹起爭議。本來，負責審議嘅法案委員會以建制派為主，理論上安全系數極高，之但係議員陳志全(慢必)今日(25日)提出嘅無約束力動議竟獲通過，唔通建制真係同政府保持距離？



呢個法案委員會有成35人，就知道有爭議性，不過建制派有19人加入，雖然有部分表明反對修例，但政府理應仲夠票數。不過，今日竟以10票贊成、3票反對通過由慢必提出，要求暫緩修訂並重新諮詢嘅臨時動議，而且3票反對票中只得1票嚟自建制派，仲要嗰個議員係行會成員而跟政府立場。



投票時冇民建聯成員在席，而工聯會代表、議員郭偉強則係法案委員會主席未有投票，難免令人聯想建制派係刻意未有為政府護航。始終，近期出現多場社會運動，加上建制派早前力撐修訂《逃犯條例》跟車太貼出事，都影響咗建制派與政府關係。



民建聯立法會議員黃定光就否認，解釋自己因要事先走，強調已盡量留到最後。不過，佢話就算在席都唔會反對，因為不滿政府一刀切，而且有科學證實電子煙同加熱煙較健康囉！