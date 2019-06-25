政Whats噏：朱凱廸區諾軒趁火打劫　建制派唔畀佢哋得逞

立法會聽日(26日)將審議五條附屬法例，將中環海濱長廊一幅佔地零點三公頃嘅軍事碼頭附近部分地方列為禁區，日後移交解放軍駐港部隊使用。議會陣線區諾軒同朱凱廸早前提交修正案，要求廢除修例，意圖博亂借社會反修訂逃犯條例嘅氣氛阻法例生效，擺明趁火打劫。據了解，建制派不屑民主派挾勢做事，坦言碼頭一早做好規劃，冇可能突然唔做，實行會照開，票照投，唔畀佢哋得逞！



翻查資料，中區軍事碼頭係中國及英國政府喺1994年訂明未來安排嘅各香港軍事用地中，唯一尚未移交駐軍嘅軍事設施。主要建造工程喺2013年大致完成，修訂城市規劃嘅程序就要今年2月先搞掂，所以政府喺今年5月刊憲登出5項附屬法例給予適當法律保護，包括將碼頭列為「禁區」不容許未獲駐軍個別批准的人進入；其餘陸上範圍會列為「受保護地方」。



立法會喺5月召開過附屬法例小組委員會討論，進出口界議員黃定光(象哥)自動當選主席，審議期間都任由議員提問，由保安局回應，過程算順暢。政府亦一早預告喺聽日大會上，以擬議決議案形式提交，如無反對，相關法例就可以如期喺本周六(29日)生效，反之要廢除修例就要經在席分組點票獲過半數支持先得，難度十分高。



區諾軒提嘅修正案就係列明要「廢除」5項附屬法例，朱凱廸就提3個修正案，分別將生效日期延至2020年、2021年及2047年等，分兩條戰線處理。朱凱廸話市民之前唔理解，只要知道多啲，就唔會想將海濱用地「割」畀駐軍用，仲話政府至今未正面回應市民就反對修訂逃犯條例嘅要求，質疑係咪想再要人圍多次立法會喎。



問到有冇擔心聽日審議有阻礙，象哥豪言：「咁都要開會㗎」，唔通乜都唔做咩？而綜合各方消息，建制派認為審議附屬法例只係走程序，塊地一早就規劃咗做軍事碼頭，鬧班泛民想博亂借勢搞事，由於依家無人覺得要支持班泛民搞事，應該唔會有人倒戈。



民主派方面，據悉佢哋都未能掌握局勢，問到通過修例後係咪真係會包圍立法會？市民回響有幾大？民主派唔少人都擰頭話唔知。其實依家示威者都係網上動員，經常都話唔要「大台」，就係唔想畀泛民騎劫，相信聽日大會上定必有一番激辯，但最終又會唔會引起市民關注呢？大家拭目以待嘞！