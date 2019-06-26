壹傳媒連蝕4年　股價曾瀉近一成

壹傳媒公布業績連續4年虧損後，股價周二(25日)應聲大跌，最多曾瀉9%，低見0.32元，收市仍挫逾半成，報0.33元，較歷史高位累積下挫逾九成。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪指出，壹傳媒近期股價波幅大，不建議投資者入市，若其股價反覆向下跌穿0.3元關，技術走勢而言會下試0.26元。



根據壹傳媒周一發布的全年業績公告，截至今年3月底止年度錄得虧損約3.38億港元，4年累蝕逾15億元，而過去9年來累計虧損更逾23億元。值得關注的是，期內公司可使用之銀行融資合計為3.871億元，其中已動用3.731億元，意味可動用的融資已所剩無幾。黃偉豪直言，壹傳媒難以再向銀行借貸，即使想配股亦需要很大的折讓才會有人考慮，融資成本高、成效低，尋求融資的途徑有限。



業績公告亦披露，截至今年3月底止年度公司的主要業務都錄得倒退，其中管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損更按年大增3.74倍至2.11億元，印刷業務則錄得虧損1.305億元。



以印刷業務為例，相關收益按年減少19.3%至7.275億元，期內《蘋果日報》收益為2.45億元，按年減少9.5%。其中，廣告收益6,230萬元，按年大跌25.8%；發行收入1.827億元，亦較去年同期減少2.1%。至於《台灣蘋果日報》期內收益為2.755億元，按年大跌24.6%。其中，廣告收益為1.735億元，按年挫28.4%；發行收入則為9,960萬元，按年下跌18.2%。



獨立股評人連敬涵便指，如撇除出售台灣兩幢辦公樓的非經常收益，壹傳媒業績其實沒甚改善。其傳統業務持續虧損，港台兩地的收費報紙雖在今年提高售價後，發行量和收入都持續下降，顯示加價造成的流失大於預期，最終出現因加得減的局面。