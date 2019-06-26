逃犯條例：警醫關係趨緊張　雙方管理層將會面冀減誤會

《逃犯條例》修訂風波令社會嚴重撕裂，有反修例示威者疑早前參與衝擊立法會後在公立醫院被捕，事件觸發警員與醫護關係緊張。有前線警員近日在同袍之間的WhatsApp群組披露，曾遭個別醫護暗諷是狗，結果引起不少同袍強烈不滿，有人更憤而向警隊管理層提出撤走駐公立醫院的警崗。



據知，撤走警崗現階段非警隊管方取態，但警方昨(25日)表示，對於警務人員在醫院工作期間受不禮貌對待和言語侮辱表示遺憾，已聯絡醫管局高層反映。醫管局則表示會跟進有關個案，雙方亦同意稍後再安排會議探討改善現行機制，以及向雙方前線員工發出指引，減低誤會。



至於本月12日在金鐘發生的大規模警民衝突，繼續引起各界爭議，來自宗教界、教育界及專業界別等的16個組織及數十名人士發起聯署，要求港府從速成立獨立調查委員會徹查衝突真相，而下一步行動則需視乎港府有何回應。不過，曾任監警會秘書長的平機會主席朱敏健回應是否應成立獨立調查委員會時則表示，任何涉及警權的投訴，可按現行投訴機制跟進，先由投訴警察課處理，監警會則可作監察及制衡，其工作亦是以證據為本，制度一直行之有效。



另外，有傳荃灣港安醫院在接獲有受傷示威者求診後，主動向報警，而警方最終在荃灣仁濟醫院拘捕示威者。工黨昨到港安醫院抗議，指院方管理層破壞醫患互信，出賣求診病者私隱，有違醫德。



另一方面，衝突過後亦有警員遭網民「起底」，警方指有逾500名警員及家屬的個人資料在網上被不當公開，警方網絡安全及科技罪案調查科已設立二十四小時熱線接受舉報，會跟進調查每一宗個案，警方亦已將120宗涉及侵犯個人資料行為個案，轉交私隱專員公署跟進。私隱專員黃繼兒形容情況嚴重，已要求相關網絡供應商將涉及個人資料的內容刪除。