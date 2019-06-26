逃犯條例：政府遭打殘咎由自取　連累民生政策也癱瘓

修訂《逃犯條例》激起的示威浪潮未有因政府「跪低」而停止，反有愈演愈烈之勢，令政府陷入癱瘓狀態，不僅一連兩周取消行政會議，選舉管理委員會原定昨晚(25日)舉行的區議會選舉活動建議指引公眾諮詢會亦臨時取消。政府政策方面，繼有關明日大嶼填海計劃的研究項目撥款未能「硬闖」立法會，原定本月交代的民生政策土地共享先導計劃亦無限期押後。有意見指，現屆政府遭反對派打殘是咎由自取，估計行政及立法機關會繼續被癱瘓，民生勢受影響。



香港近日反修例的示威持續，更爆發激烈衝突，政府宣布暫緩修例仍無法平息民憤，示威者繼續圍堵政府總部及立法會等。行會自上周二(18日)取消會議後，昨日會議亦取消。而選管會原定昨晚於鰂魚涌社區會堂舉行區議會選舉活動建議指引公眾諮詢會，惟有人在網上號召出席諮詢會及追問有關褫奪參選資格事宜。選管會終在昨日下午宣布基於公眾安全及保安考慮，決定取消諮詢會，並指市民可於下月十日或之前，把書面意見郵寄、傳真或電郵到選管會秘書處。



不僅行政會議及公眾諮詢會未能召開，政府施政亦陷入癱瘓。政府去年的施政報告提出「土地共享先導計劃」，現亦被無限期押後。發展局局長黃偉綸昨表示，原定今年六至七月向特首提交計劃的細節，但由於細節眾多，加上近期社會氣氛較緊張，目前仍未決定何時提交方案。但黃否認現時政府陷入癱瘓，稱只是氣氛較「繃緊」，認為在氣氛較寬鬆後才推出個別政策會較好。



另外，有關明日大嶼填海計劃的中部水域人工島相關研究已排於立法會財務委員會議程，惟早前已有消息指政府無意於本立法年度通過有關撥款。守護大嶼聯盟及土地正義聯盟昨舉行記者會，指明日大嶼計劃備沒充分諮詢公眾，耗資過萬億元是淘盡庫房，要求政府撤回，以免再激起民憤。財委會立席陳健波昨被問及為何政府不撤回有關項目時表示，政府不能無原則地退讓，故特意將該項目放在議程最後，又稱即使有剩餘會議時間，亦不會作出討論。



「廿三萬監察」發言人王國興表示，示威者發起的不合作運動將持續至七一，因泛民要保持市民反抗政府的情緒，相信現時行政、立法機關陷入癱瘓的狀況仍會持續。王又指，政府面對今日的殘局只能歸咎於當日未有檢控違法佔領行動幕後黑手，令年輕人誤以為違法是毋須承擔後果，認為政府應盡快撥亂反正作出檢控。



全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛在北京出席人大常委會會議前表示，對於香港前一段時間出現的示威感到不可理解，又指香港是一個法治地方，和平地表達訴求、集會及遊行是可以，但質疑為何反對政府時都會發生暴力事件。