與另一半的父母外遊爭執　多涉及生活或飲食習慣不同

不少打工仔收入穩定後，會考慮帶父母外遊歎世界，但與另一半的父母同遊，可能要考驗雙倍忍耐力？有調查指出，56%受訪者曾與另一半的父母外遊，其中76%受訪者曾與伴侶或其父母在旅程中爭吵，主要因生活習慣和飲食習慣不同，也有對行程抱不同期望和未能到達景點，致旅途不愉快。



旅遊網站Skyscanner在母親節與父親節期間訪問逾千名港人，25%受訪者表示從沒有和另一半的父母旅行，17%受訪者從沒試過亦不打算有所嘗試。至於曾與另一半的父母同遊而曾經爭吵的受訪者，有31%認為在旅程後與伴侶關係有所改善，亦有61%受訪者指爭吵並無長遠影響雙方的關係。



90%受訪者喜歡自由行，可以靈活安排行程，如與另一半的父母同遊，他們認為行程安排是主要考慮因素，其次是當地的交通網絡及酒店舒適度。由於帶長輩到外地富有挑戰性，網站建議前往一些與香港文化背景相似的旅遊地點，如台灣、新加坡及馬來西亞，令長輩更易適應當地文化，避免因生活及飲食習慣變化不產生不滿。



另外，子女亦要盡早計劃行程，定下合理的期望，讓大家有充足時間了解彼此的旅遊期望，減少爭拗。