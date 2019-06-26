逃犯條例：涉秘撈未釋疑　立會今辯論是否傳召鄭若驊

因「放生黎智英，唔告梁振英」而捱轟的律政司司長鄭若驊，自上任已捲入寓所涉僭建醜聞，近日在《逃犯條例》修訂中，鄭亦因解說工作做得不足，被批評為「避政司司長」。而立法會今日將就鄭涉「秘撈」仲裁案事件辯論根據《基本法》傳召鄭的議案，要求鄭到立法會交代上任後曾參與過的非律政司工作的詳情。有立法會議員批評鄭涉僭建及在任時隱瞞參與仲裁個案，加上其工作能力差，理應問責下台。



鄭若驊上任以來醜聞多多，包括任內涉參與仲裁案而未有做好申報。立法會今日將辯論由法律界議員郭榮鏗提出的有關傳召鄭的議案，議案要求傳召鄭就其出任律政司司長以來，參與或涉及任何其他行業、商業或與仲裁有關的私營專業業務等工作及相關事宜，並出示相關文件，以及作證和提供證據。據知，鄭近日就傳召議案約見建制派政黨並澄清自己「冇秘撈」，疑似想拉攏建制派，以取得建制派支持。



立法會議員郭家麒批評鄭已公信力全亡，一上任就被揭發涉僭建醜聞、又涉隱瞞處理仲裁個案及無申報丈夫潘樂陶購入豪宅，判斷力完全有問題，而鄭在《逃犯條例》修訂中「避得就避」，罕有出席立法會相關會議解釋修訂，是無承擔、「卸膊」。郭認為，只有傳召鄭才能令鄭開口，否則鄭只會「兜圈」，不會回應問題。郭又怒斥鄭工作能力差，缺乏承擔，連道歉都不誠懇，留任只會令香港受傷害，應該問責下台。



「廿三萬監察」發言人王國興指，議員有權就鄭若驊提出質疑，鄭若「身冇嘢」就毋須怕被傳召到立法會解釋清楚。而鄭一直被質疑未檢控包括壹傳媒黎智英在內的三十九名違法佔領行動搞手，加上黎捲入黑金秘捐案被放生，黎涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者亦拖延兩年仍未被檢控，王認為有責任心的議員應在傳召鄭時追問清楚黎所涉的案件，而鄭作為律政司司長，更應藉此機會解釋有關猜疑，令社會清晰了解情況。