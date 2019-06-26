東方日報A1：評分最差特首　反對率高達67%

《逃犯條例》修訂觸礁收場，但引發的社會爭議依然不斷，民怨沸騰，政府官員連番道歉仍未能紓解民怨，示威者繼續發起不合作運動，令三權機關近乎癱瘓。有最新民意調查顯示，市民對政府的不滿率超過七成，對政府的信任淨值更跌至負三十二個百分點，是廿七年來新低。而市民對特首林鄭月娥的評分僅得三十二點八分，與歷任特首比較更是歷來最低。社會各界批評政府失信於民，現已如同「落閘政府」，全因過往縱容反對派，令法治崩壞所致，促請政府盡快改組內閣，並撤換律政司司長鄭若驊。



香港大學民意研究計劃於本月十七至二十日，以電話訪問了一千零一十五名市民，了解市民對政府信任及滿意程度，以及對林鄭月娥的評分。調查發現只有兩成八受訪市民對特區政府表示信任，不信任則高達六成，信任淨值為負三十二個百分點，較上月同類調查大跌十八個百分點，是自一九九二年相關調查開展以來的新低。調查亦顯示，只有一成八人對特區政府表現感到滿意，不滿率則高達七成二，滿意淨值為負五十三個百分點，較上月下跌廿五個百分點，是○三年七月以來新低。綜觀特區政府於經濟、民生及政治狀況，受訪者對政治狀況最為不滿，滿意淨值為負七十四個百分點，同樣是九二年以來的新低。



至於林鄭月娥的最新評分就只有三十二點八分，較約兩周前急跌十點五分，是其一七年上任以來的歷史低位，與歷任特首比較，亦是歷來最低。而林鄭月娥的支持率只有兩成三、反對率為六成七，民望淨值為負四十四個百分點，同樣是其上任以來新低。調查指出，修例引起的遊行示威活動及相關爭議似乎對民意造成頗大影響，而市民年紀愈輕和學歷愈高，愈反對林鄭出任特首。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府已失信於民，陷入極度信心危機，直言現時政府已缺乏民意推動任何政策，猶如名存實亡，失去管治能力，惟現屆政府尚餘三年任期，與其苟延殘喘，不如全面改組行政會議及問責團隊。陳認為，政府首當其衝應撤換鄭若驊，以加強市民對司法制度的信心，因鄭上任至今民望長期處於低位，任內又涉嫌知法犯法、其身不正，檢控工作亦有所偏頗，如多次放生壹傳媒黎智英，再加上近期推動《逃犯條例》修訂時解說工作做得不足，未有盡忠職守。



「廿三萬監察」發言人王國興批評現屆政府奉行綏靖主義，縱容反對派，對反對派無原則退讓、無底線妥協，導致反對派雄心反撲政府施政，就如今次反對修例，都是來自反對派陣營，終令政府一敗塗地，更令連串施政受影響。王指政府盡失管治威信及失信於民，全因過往未有堅決依法施政，令法治崩壞，建議政府應依法施政，還原基本步。



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