綠色先鋒：惜着舊衣　大學生校園推廣二手時裝

電話每年換一次，衣服季季要更新，當人人都生活在「買最潮，穿最新」的價值觀下，有大學生希望扭轉局面，從校園出發，以合作社及科技創企模式來推廣二手衣物買賣。大家各師各法，都只是想打破二手衣物「霉髧墮」的形象，減低環境負擔。



「我一件衫可以着10年，由細到大都係姨媽姑姐畀我，都着唔晒。」與馬屬真（Ivy）擁有同樣想法的，或只佔社會的少數，根據綠色和平2017年的調查，香港消費者平均每年會購買約18件衣物，身旁的甘穎（Sherie）和不少人一樣喜歡購物，能用上一個較便宜的價錢買衣物，是她接觸山城角樂的原因。



這個由中大學生自發組成，提倡社區營造、資源善用的合作社設有衣物部，專門售賣同學或教職員捐贈的二手衣物，不單有一般上衣，還有校園獨有的體育服、實驗室袍，連面試所需的西裝亦有出售。雖為環保，但她們絕非來者不拒，見Ivy把衣物湊近仔細一嗅，又檢視衣物的物料、有沒有破洞、會否太俗氣等，再把大袋衣物逐件分類，希望改變大眾對二手衣物的理解，「啲人着到『霉髧墮』先捐，但喺外國嘅二手衫係可以好高質。」



捐贈者每周都有，但Ivy指實情是「有入無出」，鮮有人選購二手衣物，「我哋想做到資源循環，唔係你丟堆嘢，我哋不停堆積。」在旁的王曉欣（Tiffany）亦認為現時校內風氣不夠成熟，「有次宣傳有二手衫賣，對方問『啲人會着嘅咩』，然後我話我依家都着緊，佢覺得好驚訝。」



有人在校園內口耳相傳宣傳二手時裝，亦有人希望糅合科技解決問題。本港售賣二手衣物主要以實體店為主，來自泰國的科技大學學生劉麗玫（Pitchaya）便看準網購風氣盛行，嘗試開設網上平台，匯集本地不同的二手店與個人買家，希望增加購買二手衣物的渠道。



消委會曾指港人平均每10天網購一次，最受歡迎的正是服裝。雖然香港並非Pitchaya的家，但衣物過剩已成為全球性問題，她希望透過平台減少浪費，「現時速食時裝盛行，消費者習慣價錢便宜而買更多，同時棄置更多。」棄置的數量，多得第三世界國家都拒絕再接收，這些衣服最終流落堆填區，變相要大自然「埋單」。Pitchaya現時與其6人團隊，希望先把平台打入各大專院校，繼而推廣到社區，「我們希望二手衣物可以成為主流風氣，在營商的同時亦可為環保出一分力。」

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