探射燈：巴杧貨源不穩　南亞獨市壟斷商機

夏天是杧果當造的季節，隨街可見南亞人士販賣巴基斯坦杧果，有價有市。有水果業人士指，由於這類杧果貨源不穩，又未與當地供應商建立入口途徑，故較少本地批發商入貨，變成南亞小販獨市生意。



巴基斯坦杧果味道香甜，肉質結實帶獨特香味，亦會用來製作杧果汁，盛產期為每年6月至9月，吸引不少港人光顧。海外入口菓菜商會會長吳永恩指，巴基斯坦杧果產量不高，價格偏貴，故本地批發商鮮有入口，「巴基斯坦杧果技術、貨源唔成熟，根本未成氣候，大路都係由內地、菲律賓等地入口，嚟開貨嘅地方比較有保障。」



由於貨源不穩，又難確保品質，本地果商難與當地供應商建立恒常入口途徑，吳坦言南亞裔會「自己人幫自己人」，從家鄉取得貨源，在當造時擺賣，成為南亞人在本地一大商機。

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