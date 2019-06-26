探射燈：霸中區擺檔惹民憤　零執法變縱容

南亞兵團滲透本港各區，除了無牌販賣時令杧果外，每逢周日更會在中環滙豐銀行大廈一帶非法擺賣，售賣各種生活用品及雜貨，高峰期多達數10檔，儼如無王管的跳蚤市場。有市民多次向食環署舉報，惟該署人員仍懶於執法，直斥變相縱容無牌販賣，促當局檢討現行機制。



「個個星期日都擺晒喺度，阻住人行都冇人理！」在中環工作的何先生，每次看到大批南亞小販擺地攤都深感氣憤，在滙豐銀行大廈對出的行人道，無牌小販擺放至少20個地攤，向外傭及其他外籍人士兜售，惟他們佔用行人道及對市民造成困擾。何曾多次向食環署舉報，該署雖有派員到場，卻鮮有執法。



何形容，食環署人員到場後未有檢控無牌小販，而是要求他們遷離行人道，將攤檔搬進滙豐銀行大廈的公共空間內，並指該處並非該署管轄範圍，將責任推得一乾二淨，而執法人員駐場一段時間後便會離開，小販很快再霸佔行人道。他希望當局檢討機制，並檢視該批小販有否違反逗留條件，從多方面着手調查，杜絕亂象。

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