探射燈：食署懶理南亞無牌小販　家鄉杧果吸客

南亞無牌小販猖獗，近期大賣家鄉特產巴基斯坦杧果，以打游擊方式攻陷各區。小販以手推車在旺區擺賣，減少一旦被充公的貨物損失，又可增加流動性，有需要時才以出租貨車補貨，甚至有小販以黑布遮擋逃避執法。有小販更兼賣果汁，惟業界指該類杧果來源成疑，本地登記果商均沒有入口，如出現食安事故恐難追究。



售賣時令巴基斯坦杧果（Honey Mango）的無牌南亞小販湧現，港鐵大埔墟站外，兩名南亞小販推着載滿杧果的手推車叫賣，有主婦購買數個，小販以膠袋盛載杧果收取現金，其後一名老伯亦有光顧，按手推車上約20盒杧果計算，收入2000港元，但期間未見執法人員巡邏。上周末，在尖沙咀清真寺外，除了有無牌南亞小販擺賣杧果外，旁邊更有人賣鮮榨杧果汁，每樽20港元。惟杧果汁只以透明膠樽盛載，並無任何食物標籤或冷藏，衞生成疑。



至於港鐵葵興站對出，日前同樣出現南亞小販以手推車運載杧果，惟小販卻沒有在旁叫賣，而是坐在附近的花槽，待有人感興趣時才走近銷售，甚至有時以黑布覆蓋手推車。他們生意不俗，東網記者下午5時多見還有大半車，至黃昏後僅賣剩1盒。當杧果接近賣完，有出租貨車即前來補貨。



上水更有小販索性以客貨車作銷售平台，網上有人稱，由南亞小販駕駛的白色客貨車停在港鐵站對出一個禁區，拉起貨車尾門即席銷售。期間有警察巡邏但並無檢控該車，反而其他落貨車輛卻被抄牌。



按食環署的風險評估，進口蔬菜及水果不屬「高危」食物，進口毋須預先准許。九龍果菜同業商會理事長張志祥指，一般在港出售的進口水果，無論供應商及批發商都需向當局登記，一旦出現食品安全問題亦可追溯來源，而此類來源成疑的杧果，要追蹤源頭恐有一定難度。



立法會食物安全及環境事務委員會副主席邵家輝直言，食環署在檢控無牌小販上責無旁貸，亦應一視同仁，不能予人一種欺善怕惡的錯覺，而且無牌售賣的水果及果汁亦存在一定食物安全風險，當局有需要時可成立跨部門小組跟進。



食環署回覆指，去年6月至今年5月，分別於尖沙咀清真寺外及上水港鐵站外接獲6宗及259宗無牌販賣投訴，並對其中37宗作出檢控。發言人指，根據《公眾衞生及市政條例》，除非領有該署簽發的小販牌照，否則不得在街道上販賣，違者最高可被判罰款1萬港元及監禁6個月。

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