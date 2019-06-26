2老疑不滿巴士飛站　揮傘潑水攻擊︰你個X樣！

打工包受氣？近日有兩名伯伯疑不滿巴士飛站，不斷以粗口怒罵車長，車長發文澄清指當時車站無人等候，慨嘆︰「着住制服唔代表可以畀人X老母」。



據Facebook專頁「巴士台 HK Bus Channel」的貼文指，周一（24日）下午約6時半，有巴士行經聯合道近衙前圍道站時，因當時排隊欄內無人等候，車長遂直接駛離。未料當駛至前方燈位時，有兩名男子追至拍打車門，破口大罵。車長見他們情緒激動，開車了解情況。



從片段所見，他們先後多次對車長怒吼︰「你飛站」、「你講粗口X我呀！你係咪想我打你個X樣呀」，更指要投訴車長。車長反駁道︰「排隊度都冇人咪走囉，你投訴啦」、「點解你咁冇文化呀？你係咪大陸嚟呀？你做咩向我潑水」。



事後該車長於網上分享事件︰「一個向我潑水，一個係咁X老母揚言要打我，我真係忍唔住攞住手機出嚟拍片，保障自己人身安全」。他又為耽誤乘客而致歉︰「好多乘客都出聲話，叫我唔使驚，撐我呢個做法，因為唔可以畀佢咁惡法，喺嗰一刻我感受到一種溫暖」。



網民紛紛怒斥︰「咁巴閉去搭的士啦，阻X住成車人」、「潑水咁無品」、「佢咁好火應該用滅火筒救熄佢」。

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