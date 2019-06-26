大專生製作4腳機械人　「飛奔」激鬥「大漠中」

機械人科技愈趨盛行，本港大專生憑精心設計更有機會衝出香港，向外地展示創意！周日（23日）在香港科學園圓滿舉行的「全港大專生機械人大賽2019」，吸引7所大專院校共13支隊伍參加。比賽以「飛奔大漠中」為主題，靈感來自古代蒙古傳統傳訊方式。比賽分為紅藍兩隊，每隊派出2部機械人，完成一個個關卡。是次勝出隊伍將代表香港出戰今年8月於蒙古烏蘭巴托舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」。



今屆比賽以「飛奔大漠中」為主題，各隊需要設計及製作一個手動和一個自動機械人。機械人需於3分鐘內完成所有任務，速度較快的隊伍即可以晉級。學生先要操控手動機械人，克服多個模擬蒙古大漠的地理環境，再擲出場地內的大骰子，爭取到50分或以上即可進入下一階段。自動機械人要帶着「令牌」穿越障礙物及跨過山丘，最快抵達終點，並舉起「令牌」者為勝。



今屆比賽吸引了不同學科背景的同學參加，就讀中文大學醫學系的馮雅蕾表示，自小對各方知識都有興趣，參加比賽後，發現自己除了醫學外，對機械人技術亦有濃厚興趣。她希望未來有機會融合兩種興趣，發展醫療科技。而主修常識教育的香港教育大學學生蘇德賢指，隨着政府大力推行STEAM教育，今次為香港教育大學參加的首個大專生機械人大賽，希望可以透過參加今次比賽得到更多有關知識，未來可以將其融入教學。



曾參加「全港大專生機械人大賽」的張霑利，為香港首個機械人智能廚房 － 燧氏科技有限公司（Hestia Kitchen）的創辦人之一。他表示「全港大專生機械人大賽」為業界培育具備機械人科技知識的人才，因此公司為今屆參賽學生提供實習職位，「我哋有自己餐廳，可以直接應用到有關技術，（比賽）畀更多學生接觸實戰經驗，我哋亦節省培訓嘅時間。」



當日比賽戰況非常激烈，最精彩莫過於由香港中文大學「工無不克」對戰香港大學的「格物」。兩隊表現勢均力敵，「工無不克」在最後關頭奪冠，現場一片歡呼。中大機械與自動化工程學系學生、「工無不克」隊長黃裶絪表示，勝出的原因在於穩定性，「我哋個機械人成架坦克車咁，行得比較粗暴，如果同場地碰撞得太多，啲零件會損壞、移位，影響表現，所以我哋不斷諗辦法、做測試去做一個更好嘅設計。」



香港科技園公司主辦的「全港大專生機械人大賽2019」，為本地學生提供平台，展示其創意及創新的機械人設計。比賽已踏入第16年，香港科技園公司物料與精密工程群組／機械人技術平台副總監暨比賽籌委會主席霍露明表示，今屆難度再度提升，樂見同學成功排難解困，「今年難度在於其中一隻機械人要用4隻腳行，去模仿馬嘅姿態，而市面上4腳機械人其實比較少見，所以我哋好驚喜見到同學完成製作別出心裁的機械人，足見各隊水準相當高。」她補充，公司在賽前一直與大專院校保持緊密聯繫，為參賽同學提供如場地、工具器材、技術測試及專業意見等各類支援。在7月，科技園更會舉辦中學生版本的比賽，期望更多學生能夠透過比賽提升對機械人技術和STEM方面的興趣，並將科研的氣氛帶到社區，為香港的創科未來注入新動力。