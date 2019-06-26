逃犯條例：G20峰會前夕　逾千人到多個駐港領館請願

【10:20】遊行人士抵達英國駐香港總領事館。



【10:08】遊行人士抵達歐盟駐港澳辦事處。由於在場人士眾多，部分人行出馬路，出現人車爭路混亂情況。



【09:43】遊行人士抵達美國駐香港總領事館，多名警員在附近戒備。由於有大批市民在領事館外排隊辦理簽證，與遊行人士逼在一起，亦有不少市民被困在領事館內。



港府修訂《逃犯條例》的爭議未平息，有示威者趁日本將於本周五及周六(28及29日)舉行二十國集團(G20)峰會前夕，發起前往多個有份出席G20峰會國家的駐香港總領事館請願行動。



示威人士今早(26日)9時許在中環遮打花園集合，有逾1000人聚集，各人身穿黑衣及戴上口罩，其中青年新政梁頌恆亦有到場。有示威者自發帶了9箱逾600件白色T-Shirt派發予現場人士，衣服上寫有「LIBERATE HONG KONG (解放香港)」字眼，有人在現場派發自己影印的傳單。



另外，有示威者自發印製5000張約10種不同語言的標語，大概意思是「我們需要幫助」，惟沒有中文版本。負責派傳單的市民Shirmi指，希望趁G20峰會前夕令國際關注港府漠視民意。



示威者於早上9時半出發。行動發起人之一劉先生表示，遊行有3條路線，將先一同前往美國、歐盟及英國的駐港澳總領事館及駐港澳辦事處，再分3條路線前往其他總領事館。



他指，活動已獲警方發出不反對通知書，現場人士不需擔心違法事宜，提醒參與人士保持優雅，因活動冀向不同國家的領事館及辦事處請願及遞交請願信。劉強調活動屬自發，希望透過不同國家元首向中央施壓，以表達香港反對修訂《逃犯條例》的多個訴求。他形容，遊行前往香港各個領事館表達訴求，是展示前所未有的民意及行動。