逃犯條例：索病人資料　警察協會指執行逮捕辦法之一

《逃犯條例》修訂爭議不斷，早前醫學界、衞生服務界及法律界部分選委等發表聯合聲明，指警方在醫院內向醫護人員索取病人資料，有違私隱條例的保障資料原則，香港警察隊員佐級協會今(26日)發聲明反駁指，以防止及偵察罪案的目的，可獲豁免資料使用原則規限，而按法例，警察發現罪犯須用一切必須的辦法執行逮捕，索取病人資料正是辦法之一，保障私隱與追緝犯罪者之間「應有輕重先後之分」。



協會又指，求醫期間遭警方拘捕會令市民不敢求醫的言論是本末倒置、黑白不分，難以理解為何罪犯害怕被捕而不敢求醫，責任竟在警方執法，指摘警方在醫院拘捕罪犯，是罔顧公眾安全。對醫學界等聲明促請警方不應滋擾醫護人員或妨礙救護工作，協會稱指控嚴重，如有證據會嚴肅處理，若是子虛烏有，「捏造一些事實來達到自己的政治目的」，就應向香港3萬名警察致歉。



協會表示對「全無事實根據及不負責任的言論提出嚴正聲明和抗議」，強調只會據法律及合乎程序下索取資料，又指據悉有個別醫護人員公然出言侮辱，及對正執行職務的警務人員採取不合作態度，若醫護人員繼續認為警務人員阻礙他們工作，「懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務」。



另外，警方昨晚(25日)在Facebook上載短片，警務處支援部助理處長林曉彤於片中指，有人員反映在醫院工作期間受言語侮辱等不禮貌對待，管理層對個別醫護人員行為表示遺憾，她昨已聯絡醫管局高層反映，雙方稍後會安排會議，探討向雙方前線發更清晰指引以減少誤會。



林又指近日有逾500警務人員及家屬個人資料在網上被不當公開，有網民聲言會傷害他們，其中一個個案，有人到警員親友的工作地點嘗試作出滋擾，強烈譴責網上欺凌，又指已把逾120個案轉交私隱署。