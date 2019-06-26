曾蔭權淪階下囚8個月　服刑完畢始上訴得直

前特首曾蔭權因公職人員行為失當罪成被判監，他早前向終審法院提出終極上訴要求推翻定罪，終審庭今日(26日)裁定他上訴得直。有關案件至今歷時接近4年，期間曾蔭權在監獄服刑合共約8個月。



2015年10月5日，廉政公署經3年多的調查，正式落案控告曾蔭權公職人員行為失當罪名。至2017年2月17日，曾蔭權被裁定一項公職人員行為失當罪成，同月22日高院判他即時監禁20個月，當時曾蔭權首度入獄並於赤柱監獄服刑，兩個月後上訴庭批准曾等候上訴期間保釋，他因而暫時出獄。



上訴庭去於2018年4月25日，一連兩日開庭審理曾對定罪和刑期提出的上訴。7月20日，上訴庭裁定曾蔭權定罪上訴失敗，但刑期由20個月減至12個月，他再度被即時收監，第二次淪為階下囚。



同年12月，終審法院批出上訴許可，決定受理曾蔭權的終審上訴，惟曾未有提出保釋申請，繼續在監獄內服刑。由於囚犯在獄中行為良好可扣減三分之一刑期，曾於今年1月15日，服刑合共約8個月之後，刑滿出獄。



曾蔭權案終審上訴上月14日開庭審理，至今日終院裁定已服刑完畢的他上訴得直，終院下令將他的定罪及判刑撤銷，且不作重審命令。