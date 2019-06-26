男生麻繩勒夜歸女頸囚8個月　官指案情嚴重判囚唯一選擇

24歲女醫護下班獨自返回筲箕灣東熹苑寓所，在行經連接屋苑天橋時遭人用麻繩從後勒頸，事主拚命反抗，最後將歹徒按地及有途人幫手制服。被捕的21歲男學生葉溢銘承認一項企圖導致他人身體受嚴重傷害罪，今日(26日)在東區法院被判監8個月。



裁判官判刑時指控罪性質及案情嚴重，被告用麻繩勒事主頸，只幸有途人及時揭發，才沒對事主造成更大傷害，即使被告初犯，唯一判刑選擇就只有即時監禁。



法庭早前為被告索取感化、勞教中心及心理專家報告，感化官指被告對自身問題缺乏認知，在壓力管理、解難能力、守法意識等各方面都非常薄弱，被告不受家長管教。感化官建議被告接受住院式的感化，但被告表明不願意住院，被告的家人又表示可自行監管被告。心理專家認為，若然被告得到適當心理輔導，重犯機會不高。



裁判官質疑被告只在家人看管下，而不住院接受深入輔導，他不可能重回正軌。辯方透露被告的犯案背景，指他讀中六時成績差，因未能升讀大學大受打擊，被告認為父母偏愛弟弟，而弟弟成績卻又比他好，令他感到自卑，覺得「喺呢個世界乜都做唔到，好無助」；惟被告父親需要工作，母親又不懂管束被告，最終忽略了被告的問題。



辯方透露，患過度活躍症的被告一直在東區醫院接受醫生跟進，被告父親承諾只要被告獲釋，就會立即帶被告見醫生，醫院亦會轉介被告到相關部門跟進。惟裁判官直言案情嚴重，唯一判刑選擇只有監禁，遂以判監一年為量刑起點，考慮被告認罪，判他監禁8個月。