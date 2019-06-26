匯款到內地恐墮陷阱　議員促規管本地找換店

有議員關注近年有不少市民經找換店匯款至內地時，誤墮「地下錢莊」的匯款陷阱，質詢政府如何規管。財經事務及庫務局局長劉怡翔今(26日)回覆指，在2016年至2018年，海關接獲37宗與金錢服務經營者相關的投訴，當中有18宗因不同原因未能完成交易。他續指，海關、金管局及銀行有各項措施規管匯款，一旦發現有問題，海關可注銷或停止金錢服務經營者牌照，在今年首4個月內，兩間分別位於深水埗及長沙灣的找換店亦因而停運。



議員郭偉強指，經找換店匯款在港屬合法，但內地則是非法，曾有市民投訴匯款後，其內地戶口遭凍結，要求當局收緊商品及說明條例，以規管本地找換店，並向市民說明，匯款後可能發生的問題。議員何啟明亦稱，近來中港兩地經濟交易頻繁，市民在內地需要金錢置業、升學或醫療等，款項高達數10萬元，要求港府與內地溝通，放寬兩地匯款每天8萬元人民幣的限制。



劉怡翔回覆稱，在2005年與內地當局溝通後，已把兩地匯款額由5萬增至8萬元人民幣，重申相關限制是依內地法制處理，會按現實需要再與內地反映。他又稱，海關會不時舉辦講座及向在港外傭派發單張，宣傳本地匯款法制等。